نصيحة رمضانية.. تناول الخضراوات في السحور والإفطار لهذا السبب

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تناول الخضراوات في السحور


يعاني البعض من مشاكل صحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي، وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.

وتنصح الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، الصائمين في رمضان للحفاظ على صحتهم بالتالي:

- احرص على تناول الخضار والفاكهة خلال رمضان لأنها تعطي فيتامينات وتعوض نقص الماء.

- من الجيد أن يكون لديك وجبة من سلطة الفاكهة أو وجبات صغيرة من السلطات والخضراوات خلال وقت الإفطار .

- كما يمكن تناول الفاكهة قبل السحور للحصول على الفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك .

المصدر: elbalad

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