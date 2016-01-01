مخاطر النوم بعد الإفطار .. والوقت المناسب له

يتعرض الكثيرون لمشاكل صحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي، لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضروات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن مخاطر النوم بعد الإفطار مباشرة، حيث يسهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية في المعدة.
وتابعت خلال تصريح خاص لصدى البلد أن الأشخاص في رمضان يميلون إلى النوم بعد تناول وجبة الإفطار الدسمة مما يساهم في زيادة بالوزن نتيجة لانخفاض سرعة حرق الطعام خلال النوم وعدم ممارسة الرياضة والنوم مباشرة بعد الطعام يسبب ارتجاع المريء.
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