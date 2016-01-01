6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

اعتاد الكثيرون على تناول الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان، خاصة الذين اعتادوا تناول القهوة بشكل يومي فى غير رمضان، فهم يشعرون بالصداع خلال الصيام نتيجة التوقف لساعات طويلة هى مدة الصيام عن شرب القهوة والمنبهات .
ولكي تقلل أضرار القهوة و الشاي بعد الإفطار في رمضان ، ينصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد، باتباع 6 طرق من شأنها أن تساعد بشكل صحي على الاستفادة من الشاي والقهوة بدرجة كبيرة، وهذه الطرق هى :
- لا تشرب الشاي أو القهوة بعد الإفطار مباشرة بل انتظر ساعة
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