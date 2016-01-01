شبابية ساخرة.. انطلاق منصة elhup

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شبابية ساخرة.. انطلاق منصة elhup

انطلقت مؤخرًا منصة elhup plateform على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنصة تحمل الطابع الشبابي وتهتم بالمنوعات وأخبار نجوم الفن والرياضة والمقاطع الكوميدية الساخرة.

كما تعمل على ابتكار محتوي ترفيهي للتسلية مرتبط بعادات المصريين خلال حظر التنقل بسبب فيروس كورونا، وكيف يقضي نجوم ومشاهير الفن والرياضة أوقاتهم في مصر وخارجها.

المصدر: مصراوى

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