تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

آخر الأخبارعلم وتقنية › تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

صورة الخبر: تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر
تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

تستطيع تيسلا استعادة الأضواء إليها في كل مرة تكشف فيها عن اختراع جديد.

هذه المرة تعمل تيسلا على اختراع جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية والتي تعد من أهم أجزاء السيارات الكهربائية. تأمل تيسلا أن يتمكن اختراعها الجديد من إطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية لتعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر، وقد قدمت طلب تسجيل براءة اختراع.

تستبدل بطارية تيسلا الجديدة معدن الليثيوم بمعادن أخرى، وتأتي بطاريتها بمزيج من النيكل والكوبالت والألمنيوم، ويمكن إعادة شحن هذه البطارية لأكثر من 4,000 دورة شحن. ومن المتوقع أن يساعد اختراع تيسلا على توفير الكثير من الموارد والتكاليف المتعلقة بالمستهلك وإعادة تدوير البطارية على حد سواء.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59439

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager