

تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر تيسلا تخترع بطارية سيارة قادرة على العمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

تستطيع تيسلا استعادة الأضواء إليها في كل مرة تكشف فيها عن اختراع جديد.



هذه المرة تعمل تيسلا على اختراع جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية والتي تعد من أهم أجزاء السيارات الكهربائية. تأمل تيسلا أن يتمكن اختراعها الجديد من إطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية لتعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر، وقد قدمت طلب تسجيل براءة اختراع.



تستبدل بطارية تيسلا الجديدة معدن الليثيوم بمعادن أخرى، وتأتي بطاريتها بمزيج من النيكل والكوبالت والألمنيوم، ويمكن إعادة شحن هذه البطارية لأكثر من 4,000 دورة شحن. ومن المتوقع أن يساعد اختراع تيسلا على توفير الكثير من الموارد والتكاليف المتعلقة بالمستهلك وإعادة تدوير البطارية على حد سواء.