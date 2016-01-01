العلماء الروس يثبتون إمكانية عيش الكائنات الحية الدقيقة على كوكب المريخ والزهرة

أُجرى علماء من معهد أبحاث الفضاء الروسي بحثا في ظل ظروف خاصة تحاكي الحياة على هذه الكواكب.
أثبت علماء معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتجارب أن الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تعيش على كوكب الزهرة والمريخ وفي الجليد وعلى قمر كوكب المشتري.
جاء في التقرير السنوي لعام 2019 للمعهد - للتحقق مما إذا كانت الحياة على كوكب الزهرة ممكنة، فحص العلماء في المختبر تأثير الإشعاع على الفطريات المجهرية للتربة الجافة عند درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض. نتيجة للتجربة، تبين أنه تحت تأثير جرعات الإشعاع المؤين، لا تموت الفطريات الدقيقة (فطريات التربة).
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