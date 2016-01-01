

روبوتات التسوق تغزو شوارع مدينة بريطانية للحد من عدوى كورونا.. صور روبوتات التسوق تغزو شوارع مدينة بريطانية للحد من عدوى كورونا.. صور

شهدت شوراع مدينة باكينجهامشيرفي المملكة المتحدة أسطول كبير من الروبوتات المخصصة للتسوق، التي يصل ارتفاعها إلى الركبة والتي تقوم بالتسوق، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.



وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية أن شوارع المدينة شهدت عدد كبيرمن الروبوتات، لجلب الضروريات للأسر وقد بدأت بالفعل أيضًا استخدامها في توصيل خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية مجانًا.



وقالت شركة “ستار شيب” المشغلة لمجموعة الروبوتات، أنها تستطيع حمل العديد من أكياس التسوق، وتم مضاعفتها إلى 70 روبوت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية استجابة للطلب الكبير.

قال رئيس التسويق هنري هاريس بورلاند: “حتى الآن نقدم خدمة توصيل مجانية لجميع العاملين في NHS هيئة الخدمات الصحية الوطنية.. نريد أن نجعل الحياة أسهل قليلاً بالنسبة لهؤلاء الناس في هذه الأوقات العصيبة للغاية”.وأضاف: “الكثير منهم يقضون 80 ساعة في الأسبوع وليس لديهم الوقت للذهاب إلى السوبر ماركت، لذلك يستخدمون الروبوتات في التسوق، يشرفنا أننا يمكن أن نكون جزءًا من هذا الحل”.وأوضح التقرير، أن الروبوتات تبدو كأنها صناديق بلاستيكية بيضاء صغيرة مثبتة على ست عجلات أثناء دورانها عبر المدينة، وتم تجهيز كل منها أيضًا بعلامة برتقالية زاهية لتسهيل اكتشافها سائقي السيارات والمشاة لها في المنطقة.يقوم سكان ميلتون كينز بالطلب من الروبوتات عن طريق تنزيل تطبيق وكتابة ما إذا كانوا يريدون تسليم الطرود أو البقالة أو الوجبات الجاهزة، لتتوجه الروبوتات بعد ذلك إلى العميل ، الذي يجب أن يكون ضمن دائرة نصف قطرها أربعة أميال من النشاط التجاري،واستطرد التفرير، أنه يتم تتبع موقع العميل للسماح للمستلمين بمعرفة متى ستصل البضائع، وعند وصول الجهاز، يقوم العميل بعد ذلك بمسح تطبيقه لفتحه واسترداد بضائع، قال السيد هاريس-بورلاند إنهم أكملوا 100 ألف عملية تسليم منذ أبريل 2018.











