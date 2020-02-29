تراجع سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 752 جنيها أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين 27-4-2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق