

أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين 27-4-2020 أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين 27-4-2020

تراجع سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.



قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 752 جنيها أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6000 جنيه.

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وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 13 دولارا بنسبة 0.72%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.وسجل سعر الأوقية 1716 دولارا في الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.