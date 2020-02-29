

«نستله مصر» تعلق العمل بأحد مصانعها بعد ظهور حالات إصابة بـ«كورونا» «نستله مصر» تعلق العمل بأحد مصانعها بعد ظهور حالات إصابة بـ«كورونا»

أعلنت شركة نستله مصر تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حرصًا على سلامة وصحة العاملين في المصنع.



وقالت الشركة في بيان صحفي، الاثنين، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع، على ان يتم استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.



وأوضحت «نستله مصر» حرصها الكامل على سلامة منتجاتها وتطبيق أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمان في جميع مصانعها، وأنها حرصت على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها الأخرى، مؤكدة أن أولويتها هي توفير منتجات آمنة حيث أكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء أنه لا خطر للإصابة بالفيروس من خلال الأطعمة والمشروبات المعبأة.

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وأكدت الشركة أن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين على رأس أولويات الشركة وانه منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها.وشددت الشركة على أنه منذ بدء هذه الجائحة وتماشيا مع توجه الدولة تلتزم الشركة بمعايير التعقيم والنظافة والتطهير الصارمة كما تتخذ إجراءات إضافية تعزز السلامة في مصانعها ومكاتبها ومراكز التوزيع التابعة لها، وحرصت الشركة أيضًا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بحزم بين جميع والموظفين والعاملين بمصانع الشركة، وارتداء أقنعة الوجه وتعقيم أيديهم باستمرار، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية للعمال لضمان سلامتهم وتقليل فرصة تعرضهم للإصابة والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة وفق تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وكذلك إرشادات شركة نستله العالمية.