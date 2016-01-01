سهل ولذيذ.. طريقة عمل خشاف بالكركديه

خشاف بالكركديه من المشروبات الرمضانية التي تحرص الكثير من الأسر على تقديمه على مائدة الإفطار في شهر رمضان، فلنقدم لكم طريقة عمل خشاف بالكركدية من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير خشاف بالكركديه :
1 كوب قراصية بدون بذر
1 كوب مشمش مجفف
1 كوب تين مجفف
1 كوب زبيب
1 كوب لوز مقشر
1 كوب كركديه ناشف
ماء سكر
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