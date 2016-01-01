

رئيس الوزراء يشهد إزالة أحد المباني المخالفة بالقاهرة رئيس الوزراء يشهد إزالة أحد المباني المخالفة بالقاهرة

شهد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عملية ازالة لأحد المباني المخالفة خلال تفقده محور الفريق ابراهيم العرابى، ترعة الطوارئ سابقا ، ورافقه وزير الاسكان ومحافظ القاهرة.



وطالب رئيس الوزراء من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالهدم لسطح الارض ، وازالة اَي بناء مخالف فورا وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.



وكان قد أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.



ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.

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اقرأ ايضًا| مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي.. لمواجهة أزمة «كورونا»وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلًا، مشددًا على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلًا، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات .