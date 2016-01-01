قالت د.ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بـ مجلس النواب، إن القيادة السياسية فى هذا الوقت لا تستطيع ان تقوم بإعادة فتح المساجد حتى باستخدام اسلوب التباعد الأجتماعى، لافتة الى أن قيام كوريا بفتح الكنائس لا يجعلنا نخطوه نفس خطاها فكوريا سيطرت كاملًا على المرض واصبحت الأعداد المصابين لديها محدوده.
وأكدت "د. نصر" لـ"صدى البلد"، أن حتى الأن مصر لم تصل لمرحله تناقص فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك يجعلنا غير قادرين على فتح المساجد فى ظل هذا الوباء ومع عدم وجود علاج فعال له أيضا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الوقت الذى نشعر بالسيطرة على فيروس كورونا هو وقت أنخفاض اعداد المصابين يوميًا، لافتة الى أن الصلاة فى المساجد لها بديل بالمنزل.
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التعليقات على هل يمكن إعادة فتح المساجد مع مراعاة التباعد الأجتماعى.. البرلمان يجيب
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