ناشطة تفجر مفاجأة وتعلن سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

شهد العالم خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من التقارير حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك وسط تقارير عن وفاته أو تدهور حالته الصحية، وهو ما نفته كوريا الجنوبية.
وعقب ذلك، ظهرت ناشطة كورية شمالية، تدعى ييونمي بارك، صاحبة كتاب "في سبيل العيش، مسيرة فتاة من كوريا الشمالية نحو الحرية"، لتفجر مفاجأة حول الزعيم الكوري الشمالي.
قالت الناشطة في سلسلة تغريدات إن زعيم كوريا الشمالية، ليس مريض أو توفى، بل أنه مختبئ منذ بداية أبريل الجاري خوفا من فيروس كورونا المستجد.
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