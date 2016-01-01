وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فكرة استبدال امتحانات الثانوية العامة بـ إمتحانات قدرات للإلتحاق بالجامعات ، لم و لن تكون مطروحة على طاولة نقاشات وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام .



وقال وزير التربية والتعليم ، مفيش حاجة اسمها قدرات في الجامعات حاليا ، وليس امامنا بديل في الوزارة عن عقد هذه امتحانات الثانوية العامة



واضاف وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها 7 يونيو 2020 .

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اقرأ ايضًا| وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020وأكد وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ، بالتعاون مع اجهزة الدولة ، ستؤمن امتحانات الثانوية العامة صحيا ، مشيرا الى انه سيتم توريد اجهزة و كمامات و بوابات التعقيم لجميع لجان و كنترولات الثانوية العامة ، كما تقرر زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة مرة و نصف اكثر لتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة.جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020: الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافياالأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية