وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فكرة استبدال امتحانات الثانوية العامة بـ إمتحانات قدرات للإلتحاق بالجامعات ، لم و لن تكون مطروحة على طاولة نقاشات وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام .

وقال وزير التربية والتعليم ، مفيش حاجة اسمها قدرات في الجامعات حاليا ، وليس امامنا بديل في الوزارة عن عقد هذه امتحانات الثانوية العامة

واضاف وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها 7 يونيو 2020 .

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وأكد وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ، بالتعاون مع اجهزة الدولة ، ستؤمن امتحانات الثانوية العامة صحيا ، مشيرا الى انه سيتم توريد اجهزة و كمامات و بوابات التعقيم لجميع لجان و كنترولات الثانوية العامة ، كما تقرر زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة مرة و نصف اكثر لتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة.

جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

المصدر: elbalad

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