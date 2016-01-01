طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة



طريقة عمل الزبادى في البيت طريقة عمل الزبادى في البيت



يعد الزبادى من أكثر الاطعمة التى تعين الصائم على قضاء ساعات الصيام بدون عطش، كما انه من الاطعمة المغذية وفي نفس الوقت خفيفة جدا على المعدة ومليئة بالفوائد .



نقدم لكم طريقة عمل الزبادى البيتي بـ 5 وصفات مختلفة لأشهر خبراء الطهى في مصر.

طريقة عمل زبادى بالكمثرى للشيف شربيني

مقادير زبادي بالكمثرى

زبادي

كمثرى

لبن

عسل نحل

طريقة عمل زبادي بالكمثرى

* باستخدام خلاط كهربائي اخلطي الزبادي مع الكمثرى القطع واللبن حتى يمتزج تماما

* قدميه مع الثلج وعسل النحل



طريقة عمل زبادي للشيف شربيني.

مقادير زبادي

3 كيلو لبن

علبة زبادي

طريقة تحضير زبادي

* جهزي 3 كيلو لبن واغليهم في حلة على النار

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