وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: لو خايف تمتحن السنة دي أجل للسنة الجاية



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.



قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية".



وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.

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وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020: الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافياالأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية