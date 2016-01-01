طالب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الجهات المسئولة، بجعل باقات الإنترنت الخاصة بطلاب المدارس والجامعات مجانية فى فترة الامتحانات فقط، مؤكدًا أن الطالب غير مسئول عن ما حدث فى البلاد من وجود فيروس كورونا، والأسرة المصرية البسيطة ليست لديها القدرة على تحمل هذه الأعباء.
وأكد "كمال"، لـ"صدى البلد"، أن الدولة أعلنت من قبل سداد 13 مليار جنيه لتحسين جوده الإنترنت ولكن الأمر لن تظهر النتيجة حتى الآن، لافتًا إلى أن فى ظل اعتماد الطلاب فى المقام الأول على الدراسة أون لاين مع تقديم أبحاث وغيرها مما يدفع الطالب لاستهلاك ساعات كثيرة من الإنترنت، وذلك ينتج عنه نفاذ الباقة ينبغى أن تكون الباقات مجانية.
وكان ذلك بعد أن تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لمطالبة وزير الاتصالات بتخفيض حقيقى وملموس فى أسعار باقات الإنترنت الشخصى والمنزلى نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى هذه الأيام فى كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.
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التعليقات على مع قرب الامتحانات.. عضو تعليم النواب يطالب بمنح الطلاب باقات إنترنت مجانية
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