مع قرب الامتحانات.. عضو تعليم النواب يطالب بمنح الطلاب باقات إنترنت مجانية



عضو تعليم النواب يطالب بمنح الطلاب باقات إنترنت مجانية عضو تعليم النواب يطالب بمنح الطلاب باقات إنترنت مجانية

طالب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الجهات المسئولة، بجعل باقات الإنترنت الخاصة بطلاب المدارس والجامعات مجانية فى فترة الامتحانات فقط، مؤكدًا أن الطالب غير مسئول عن ما حدث فى البلاد من وجود فيروس كورونا، والأسرة المصرية البسيطة ليست لديها القدرة على تحمل هذه الأعباء.



وأكد "كمال"، لـ"صدى البلد"، أن الدولة أعلنت من قبل سداد 13 مليار جنيه لتحسين جوده الإنترنت ولكن الأمر لن تظهر النتيجة حتى الآن، لافتًا إلى أن فى ظل اعتماد الطلاب فى المقام الأول على الدراسة أون لاين مع تقديم أبحاث وغيرها مما يدفع الطالب لاستهلاك ساعات كثيرة من الإنترنت، وذلك ينتج عنه نفاذ الباقة ينبغى أن تكون الباقات مجانية.



وكان ذلك بعد أن تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لمطالبة وزير الاتصالات بتخفيض حقيقى وملموس فى أسعار باقات الإنترنت الشخصى والمنزلى نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى هذه الأيام فى كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.

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وأكدت هجرس فى طلب الإحاطة أن طلاب المدارس والجامعات وبسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الإنترنت واستبدال آلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية بآلية إعداد وتقديم الأبحاث العلمية كل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على أجهزة الحاسب مستخدمين الإنترنت وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة المصرية فضلا عما تعانيه الأسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.وأشارت هجرس إلى أن طلبها فى الأصل هو بيان عاجل عمدت إلى استخدام آلية طلب الإحاطة بدلا منه تماشيا مع الظروف الحالية وأنها تفاعلت مع هذا الموضوع عبر أدواتها البرلمانية نظرا لتلقيها العديد من الشكاوى من الأسر وما تلمسه من معاناة الأسر بشكل عام.وأوضح النائب أنه من الممكن ان تقوم الحكومة بتخفيض الضريبة على الشركات الخاصة بالانترنت حتى تتمكن من ضمان مجانية الباقات بخلاف الشركات الحكومية، مطالبًا بضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ أفكار خارج الصندوق فى ملف التعليم خصوصًا فى الظروف الراهنة.