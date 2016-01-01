تمكث النساء وقت كبير داخل المطبخ في رمضان في اعداد اصناف وانواع الطعام المتعددة لترضى افراد اسرتها.
ولكن بعد الانتهاء من اعداد الطعام تجد نفسها امام مهمة اخرى لا تقل صعوبة عن المهمة السابقة وهى نظيف البقع التى اتسخت بها ملابس الاطفال او مفرش السفرة او ملابسها اثناء الطهى.
ومن بين اشهر البقع التى توجد على الاقمشة والملابس في أى بيت هى بقعة الطماطم أو الصلصة.
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التعليقات على بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة
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