بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة

صورة الخبر: بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة
بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة

تمكث النساء وقت كبير داخل المطبخ في رمضان في اعداد اصناف وانواع الطعام المتعددة لترضى افراد اسرتها.

ولكن بعد الانتهاء من اعداد الطعام تجد نفسها امام مهمة اخرى لا تقل صعوبة عن المهمة السابقة وهى نظيف البقع التى اتسخت بها ملابس الاطفال او مفرش السفرة او ملابسها اثناء الطهى.

ومن بين اشهر البقع التى توجد على الاقمشة والملابس في أى بيت هى بقعة الطماطم أو الصلصة.

وعرض موقع " thespruce" طريقة سهلة جدا لإزالة بقع الطماطم والصلصة من الملابس تعتمد على استخدام مكون واحد فقط وسعره في متناول الجميع ألا وهو الخل.

قومي بإشباع بقعة الطماطم والصلصة بالخل ودعيها تنقع ثم اغسلها كالمعتاد تأكدى من خروج البقعة قبل تمرير الملابس عبر المجفف.

المصدر: موقع " thespruce"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73280

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager