

بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة بعد دوشة العزومة .. طريقة سهلة لإزالة بقع الصلصة

تمكث النساء وقت كبير داخل المطبخ في رمضان في اعداد اصناف وانواع الطعام المتعددة لترضى افراد اسرتها.



ولكن بعد الانتهاء من اعداد الطعام تجد نفسها امام مهمة اخرى لا تقل صعوبة عن المهمة السابقة وهى نظيف البقع التى اتسخت بها ملابس الاطفال او مفرش السفرة او ملابسها اثناء الطهى.



ومن بين اشهر البقع التى توجد على الاقمشة والملابس في أى بيت هى بقعة الطماطم أو الصلصة.

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وعرض موقع " thespruce" طريقة سهلة جدا لإزالة بقع الطماطم والصلصة من الملابس تعتمد على استخدام مكون واحد فقط وسعره في متناول الجميع ألا وهو الخل.قومي بإشباع بقعة الطماطم والصلصة بالخل ودعيها تنقع ثم اغسلها كالمعتاد تأكدى من خروج البقعة قبل تمرير الملابس عبر المجفف.