هنخس في رمضان .. تناول هذا المشروب بعد الطعام مباشرة

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هنخس في رمضان

يشتهر شهر رمضان الكريم بالأكلات الشهية مع المشروبات الرمضانية، والحلويات الشرقية اللذيذة، كل هذا مع جلوس الأشخاص في الحجر المنزلي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كل تلك الأمور تصيب الأشخاص بالوزن الزائد.

وقدم محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، مشروب سحري يساعد على التخلص من الدهون ويعمل على فقدان الوزن بطريقة كبيرة.

مقادير مشروب التخسيس :
٥٠ جرام رواند
٥٠جرام سلامكه
٥٠ بابونج
٥٠ جرام ينسوان
٥٠ جرام عشبه قاتل ابيه
٥٠ جرام شيبه مغربى
٥٠ جرام بردقوش
٥٠ جرام كربوناتو

طريقة التحضير :
- يطحن جميع المكونات.
- ويؤخذ منه ملعقة صغيرة يصب عليها ماء مغلي.
- ثم تترك لمدة ١٠ دقايق ثم تشرب بعد الفطار مباشرة.
- ويتناول منها كوب بعد السحور مباشرة.

واكد استشاري الطب البديل أن تلك الوصفة تساعد على خفض الوزن 3 كيلو أسبوعيا، كما يجب الاعتدال في تناول الطعام، مع كثرة الحركة.

المصدر: elbalad

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