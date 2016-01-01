يشتهر شهر رمضان الكريم بالأكلات الشهية مع المشروبات الرمضانية، والحلويات الشرقية اللذيذة، كل هذا مع جلوس الأشخاص في الحجر المنزلي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كل تلك الأمور تصيب الأشخاص بالوزن الزائد.
وقدم محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، مشروب سحري يساعد على التخلص من الدهون ويعمل على فقدان الوزن بطريقة كبيرة.
مقادير مشروب التخسيس :
٥٠ جرام رواند
٥٠جرام سلامكه
٥٠ بابونج
٥٠ جرام ينسوان
٥٠ جرام عشبه قاتل ابيه
٥٠ جرام شيبه مغربى
٥٠ جرام بردقوش
٥٠ جرام كربوناتو
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التعليقات على هنخس في رمضان .. تناول هذا المشروب بعد الطعام مباشرة
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