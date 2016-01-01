

قبل العلاج.. اعرف أنواع الضغط المرتفع قبل العلاج.. اعرف أنواع الضغط المرتفع



يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يتحرك الدم عبر الشرايين بضغط أعلى من المعتاد، و يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء المختلفة في ارتفاع ضغط الدم.



وتكمن خطورة ارتفاع ضغط الدم بمعدلات كبيرة أو استمرار ارتفاعه لفترة طويلة في انه يتسبب في مشاكل صحية أخرى مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية والفشل الكلوي.



وذكر موقع "familydoctor " أنه قبل التفكير في علاج الضغط المرتفع علينا ان نعرف نوعه لنتمكن من علاجه بشكل صحيح، ويوجد نوعان من ضغط الدم المرتفع، وهما:

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الضغط المرتفع الأولي:وهذا يسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم الأساسي ويسمى هذا عندما لا يكون هناك سبب معروف لارتفاع ضغط الدم وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم، عادة ما يستغرق هذا النوع من ضغط الدم سنوات عديدة للتطور، ربما يكون ذلك نتيجة لأسلوب حياتك وبيئتك وكيف يتغير جسمك مع تقدمك في العمر.الضغط المرتفع الثانوي:يحدث هذا عندما تسبب مشكلة صحية أو دواء ارتفاع ضغط الدم. تتضمن الأشياء التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم الثانوي مشاكل في الكلى، أو توقف التنفس أثناء النوم، أو مشاكل الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية، أو بعض الأدوية.