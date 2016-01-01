يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يتحرك الدم عبر الشرايين بضغط أعلى من المعتاد، و يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء المختلفة في ارتفاع ضغط الدم.
وتكمن خطورة ارتفاع ضغط الدم بمعدلات كبيرة أو استمرار ارتفاعه لفترة طويلة في انه يتسبب في مشاكل صحية أخرى مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية والفشل الكلوي.
وذكر موقع "familydoctor " أنه قبل التفكير في علاج الضغط المرتفع علينا ان نعرف نوعه لنتمكن من علاجه بشكل صحيح، ويوجد نوعان من ضغط الدم المرتفع، وهما:
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التعليقات على قبل العلاج.. اعرف أنواع الضغط المرتفع
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