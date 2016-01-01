

أفضل الأعشاب لعلاج الأعصاب أفضل الأعشاب لعلاج الأعصاب



الأرق وقلة النوم من أكثر الأمور المزعجة التى يعانى منها عدد كبير من الأشخاص، التى تتسبب فى تعب الاعصاب بشكل عام.



قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، أفضل الاعشاب لعلاج الاعصاب والتخلص من الأرق وقلة النوم.



أسباب الأرق وقلة النوم :

التعرض للضغوط النفسية مثل القلق والتوتر. الإصابة بالإكتئاب الحاد. الإرهاق الشديد.الشعور بالصداع. الإصابة بأحد الأمراض المزعجة مثل آلام المفاصل، أمراض الكلى. وجود مشاكل فى الجهاز التنفسى. عدم انتظام مواعيد النوم. الإكثار من تناول الكحوليات والعقاقير. الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة.التفكير الطويل فى كل ما يحدث حولنا. الكسل والخمول. تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.

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1- اليانسونيعد اليانسون أحد العلاجات المنزلية التى تعمل على استرخاء الجسم وتقضى على الأرق وقلة النوم، ويمكن اضافة ملعقة كبيرة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلى ويترك حتى يبرد قليلا، ثم يصفى ويحلى بالعسل وبعد ذلك يشرب منه قبل النوم، كما يمكن اضافة الحليب إلى اليانسون فهو يساعد على تهدئة الأعصاب، بالإضافة إلى اكساب اليانسون طعما مميزا.2- الميراميةتعد الميرامية أحد الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الأعصاب وعلاج كافة الأمراض التى قد تسبب الأرق وقلة النوم مثل التهاب المفاصل والعظام، تقليل نسبة السكر فى الدم، علاج مشاكل الجهاز التنفسى وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى، كما تعمل على تقوية الجسم بشكل عام، لذلك يمكن تحضير كوب من شاى الميرامية وشربه قبل الخلود إلى النوم مباشرة.3- البابونجيلعب البابونج دورا فعالا فى علاج مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، لأنه أحد الأعشاب الطبيعية التى تساعد على تهدئة الجسم والشعور بالإسترخاء، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل الجهاز التنفسى، كما يعد علاجا فعالا لكافة الأمراض النفسية، حيث يمكن اضافة ملعقة كبيرة من عشبة البابونج إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تصفيته ويشرب منه قبل النوم.4- اللافندريحتوى اللافندر على العديد من الخصائص التى تقلل من الشعور بالتوتر والقلق، وهما أحد الأسباب التى تؤدى إلى الأرق وعدم القدرة على النوم، كما انه يعمل على علاج ضيق التنفس، لذلك ينصح يمكن اضافة ملعقة من عشبة اللافندر إلى كوب من الماء وغليه على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه قبل النوم، فهو يشعر الجسم بالاسترخاء والراحة.5- شاى الناردينيحتوى شاى الناردين على العديد من المواد التى تساعد الجسم على النوم بسرعة، حيث يمكن اضافة مجموعة من أوراق الناردين إلى الماء وتركها جانبا حتى تنقع لعدة ساعات، وبعد ذلك يتم غليها على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه قبل النوم.6- الزنجبيليحتوى الزنجبيل على العديد من الخصائص والمواد الفعالة التى تعالج العديد من الأمراض المختلفة التى تعوق القدرة على النوم بشكل طبيعى، فهو يعالج آلام الصداع الناتج من التوتر والقلق، لذلك يستخدم لعلاج الأرق وقلة النوم عن طريق اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تحليته بالعسل ويشرب منه قبل الذهاب إلى النوم.وممكن الشوفان أيضا مفيد في هذه الحالة.نصائح للحد من الأرق :الابتعاد عن الضغوط النفسية. ممارسة الرياضة فى أوقات الفراغ لتجديد النشاط الجسدى والعقلى.تنظيم ساعات النوم وعدم النوم لساعات طويلة أثناء النهار.الابتعاد عن التدخين.عدم الإكثار من شرب الكحوليات.الابتعاد عن التفكير أثناء الذهاب إلى النوم. ينصح بتناول بعض المأكولات التى تحد من الأرق مثل الخس والمشمش.الإكثار من شرب المشروبات الدافئة التى تعمل على تهدئة الأعصاب مثل الحليب والنعناع. عدم تناول المأكولات الدسمة قبل النوم مباشرة.