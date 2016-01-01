قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع فيروس كورونا غير واضح ويجب ان نتعايش.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي جاب من الأخر اليوم، وقال " مش عارفين الوضع ده هيتغير امتى".
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لا أحد يستطيع أن يجزم في العالم متى تنتهي هذه الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي. مضيفا : "نحاول أن يكون لدينا في مصر خطوات استباقية واحترازية حتى لا يوجد شيء يؤثر على الاقتصاد المصري".
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التعليقات على أحمد موسى عن استمرار أزمة كورونا: مش عارفين الوضع هيتغير امتى
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