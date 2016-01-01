أحمد موسى عن استمرار أزمة كورونا: مش عارفين الوضع هيتغير امتى

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع فيروس كورونا غير واضح ويجب ان نتعايش.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي جاب من الأخر اليوم، وقال " مش عارفين الوضع ده هيتغير امتى".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لا أحد يستطيع أن يجزم في العالم متى تنتهي هذه الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي. مضيفا : "نحاول أن يكون لدينا في مصر خطوات استباقية واحترازية حتى لا يوجد شيء يؤثر على الاقتصاد المصري".

وأضاف : إننا نعمل خلال الفترة الراهنة على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلى أننا قبل كورونا كانت أوضاعنا تسير بصورة جيدة وما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية.

المصدر: elbalad

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