

أمازون تشترط تقديم العمال طلب إجازة إذا استمروا في البقاء في المنزل أمازون تشترط تقديم العمال طلب إجازة إذا استمروا في البقاء في المنزل

سيتعين على عمال المستودعات في أمازون الراغبين في البقاء في المنزل لتجنب فيروس كورونا COVID-19 تقديم طلب رسمي قريبًا.







يطلب بائع التجزئة عبر الإنترنت من الموظفين المقيمين في المنزل إما الإبلاغ عن نوبات عملهم بدءًا من 1 مايو أو طلب إجازة أخرى.

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أخبر متحدث بلومبرج أن خيار الإجازة سيكون متاحًا لكل من العاملين بدوام جزئي ودوام كامل، في حين أوضحت مدونة مدونة الشركة أن الإجازة ستمنح لمجموعةمن حالات COVID-19 مثل الأفراد المعرضين للخطر بما في ذلك أفراد الأسرة وإغلاق المدارس.كما حاول عملاق الإنترنت طمأنة العمال والجمهور بأن ظروف العمل ستكون أفضل، وأكدت أنها تجري فحوصات لدرجات الحرارة، وأنها تأمل في البدء في اختبار بعض الموظفين مباشرة لـ COVID-19 قريبًا، كما أنها تمدد زيادة قدرها 2 دولارًا للأجر الأساسي لكل ساعة حتى 16 مايو.يوضح القرار التوازن الذي تحاول أمازون تحقيقه، وهي عازمة على تجنب النقص في الموظفين حيث تستمر في النضال مع الطلب المرتفع خلال الوباء، لكنها تواجه أيضًا ردة فعل من العمال المعنيين بأنها لا تفعل ما يكفي لحمايتهم من الفيروس.يعالج النهج الجديد للمغادرة من الناحية النظرية كلا الجانبين، على الرغم من أنه قد يترك البعض غير مريح لأنهم يتعرضون لضغوط إما أن يخاطروا بالعدوى في العمل مهما كانت كبيرة أو صغيرة أو للعثور على وظيفة جديدة في سوق لا ترحم للغاية.