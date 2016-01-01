

علماء يختبرون علاجا جديدا يمكنه تجميد فيروس كورونا والحد من انتشاره علماء يختبرون علاجا جديدا يمكنه تجميد فيروس كورونا والحد من انتشاره

أوضحت دراسة علمية حديثة، أن العلماء بدئوا في اختبار علاج جديد يمكنه تجميد فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بشكل كامل.



وكشفت التقارير أن العلاج الجديد هو عقار تجريبي لمعالجة السرطان يعرف باسم "أبتامر"، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "تايمز نيوز" الأمريكي.



ويمكن للعقار العمل على وقف وتجميد الأورام السرطانية، وهو ما وجده الباحثين في قدرته على تجميد فيروس كورونا، ومنع انتشاره بالشكل السريع الذي يشهده العالم.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح الباحثون في جامعة لويزفيل، أنهم يختبرون العقار بصورة تجريبية، حتى يمكن السيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19، والتحكم في تفاقمه، حيث توقع الخبراء أنه في حال نجاح هذا العقار، سيساهم في عدم ظهور أي فيروسات تاجية أخرى، لأنه يجمد الفيروس من خلال حمضه النووي، كما يفعل مع الأورام السرطانية.ومن المقرر خلال الفترة القادمة، هو حصول العقار التجريبي على إقرار إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA قريبًا، حتى يبدأ مرحلة التجارب السريرية البشرية، حيث أنه من المتوقع أن يجري اختبار العلاج الجديد على الذين يعانون من الأورام السرطانية.تتعمد آلية علاج "أبتامر" على بروتين يطلق عليه "نيوكليولين" يتواجد على سطح الخلايا، حيث يقوم العقار بتعديل البروتين بسهولة حتى يلتصق مع بقية خلايا الجسم العادية بشكل طبيعي ويتحول من طبيعته الفيروسية.