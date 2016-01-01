علماء يطورون جهازا رخيصا للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة فقط

كشف باحثون أمريكيون عن جهاز اختبار غير مكلف يتصل بالهاتف الذكى، والذى يمكنه اكتشاف مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، ولا يستغرق سوى 30 دقيقة فقط، إذ يمكن أن يقلل ملحق الهاتف الذكى الذى تبلغ قيمته 50 دولارًا تقريبًا من الضغط على المختبرات خلال جائحة مثل COVID-19.
تم نشر نتائج الدراسة الجديدة متعددة المؤسسات، بقيادة جامعة إلينوى فى أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر فى أوربانا شامبين بريان كانينجهام وأستاذ الهندسة الحيوية راشد بشير فى مجلة Lab on a Chip
وقال كننجهام: "إن التحديات المرتبطة باختبار مسببات الأمراض السريعة تساهم فى الكثير من عدم اليقين بشأن الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحى ومجموعة كاملة من المشكلات الصحية والاقتصادية الأخرى".
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