

مصر لصناعة الكيماويات تشترى ألف طن صودا كاوية لزيادة منتجات مواجهة كورونا مصر لصناعة الكيماويات تشترى ألف طن صودا كاوية لزيادة منتجات مواجهة كورونا

قررت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، شراء نحو ألف طن من مادة الصودا الكاوية بقيمة 4.560 مليون جنيه بالأمر المباشر لدخولها فى انتاج الشركة نظرا للإقبال عليه بسبب أزمة فيروس كورونا.



وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أن مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمود عشماوى، عقد اجتماعا تم خلاله الموافقة على مساهمة الشركة بمبلغ 245.1 مليون دولار لصالح القابضة الكيماوية بغرض تحديث وميكنة الشركات.



كما ناقش المجلس نتائج الأعمال عن الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، حيث أظهرت النتائج المالية تراجع أرباح الشركة لـ28.4 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 75.5 مليون جنيه عن العام المالى السابق، فى حين كانت تستهدف الشركة تحقيق ربح 88.3 مليون جنيه.



وأظهرت المؤشرات المالية عن فترة التسعة أشهر تحقيق الشركة لـ245.3 مليون جنيه إيرادات مقابل 286.5 مليون جنيه عن الفترة المقابلة.