استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 752 جنيها، وهو نفس سعر أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 645 جنيها، وعيار 24 إلى 859 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6016 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق