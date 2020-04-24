قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، إن وزير الإسكان أصدر 13 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن المستغل للأزمة الحالية ومجابهة الدولة لفيروس كورونا يكون أسوأ من المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتصدى للمخالفين وتتصدى لهم فى ظل مواجهتها لفيروس كورونا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت مخالفات تمت إزالتها بالفعل، وذلك يرجع إلى يقظة رجال الشرطة.
وتابع أنه تم ازالة المخالفات والتعديات بمدينة العبور، مؤكدًا أن أى شخص مخالف يتم التصدى له ويتم ازالة التعديات فورًا فى كل المدن.
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التعليقات على الإسكان: لن نسمح بالبناء العشوائى في أي مساحة بالمحافظات
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