

الإسكان: لن نسمح بالبناء العشوائى في أي مساحة بالمحافظات الإسكان: لن نسمح بالبناء العشوائى في أي مساحة بالمحافظات

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، إن وزير الإسكان أصدر 13 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن المستغل للأزمة الحالية ومجابهة الدولة لفيروس كورونا يكون أسوأ من المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتصدى للمخالفين وتتصدى لهم فى ظل مواجهتها لفيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن أجهزة المدن الجديدة تتصدى للمخالفين، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت مخالفات تمت إزالتها بالفعل، وذلك يرجع إلى يقظة رجال الشرطة.



وتابع أنه تم ازالة المخالفات والتعديات بمدينة العبور، مؤكدًا أن أى شخص مخالف يتم التصدى له ويتم ازالة التعديات فورًا فى كل المدن.

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ونوه إلى أن كل يومين يخرج قرارات ازالة فى كل المدن،مضيفا: لن نسمح بالبناء العشوائى فى أى مساحة فى مختلف المحافظاتولفت إلى أن وزارة الإسكان تتصدى بقوة لأى شخص يسعى لاستغلال أزمة فيروس كورونا للقيام بمخالفات، مضيفًا أنه سيتم فتح باب التسجيل فى مشروعات الإسكان لمشروع جنة للاسكان اليوم من خلال الموقع الاليكترونى لوزارة الإسكان.