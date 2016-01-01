درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه

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صورة الخبر: نادي الزمالك
نادي الزمالك


يكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مسئولو الزمالك فى إقناع يحيى الدرع بالبقاء داخل القلعة البيضاء للاستفادة من قدراته الفنية وإحباط مخطط الأهلى فى خطف اللاعب فى ظل سعى مجلس الأبيض بقيادة مرتضى منصور فى الحفاظ على جميع اللاعبين المميزين فى مختلف الألعاب.

وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي فى مفاوضات قوية مع يحيى الدرع للحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.

ويأمل مسئولو الأهلى فى الحصول على خدمات الدرع وإنهاء المفاوضات معه بشكل جيد، خاصة أنه يعد واحدا من أهم اللاعبين فى مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل دائم فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

المصدر: elbalad

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