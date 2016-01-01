يكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.
ويأمل مسئولو الزمالك فى إقناع يحيى الدرع بالبقاء داخل القلعة البيضاء للاستفادة من قدراته الفنية وإحباط مخطط الأهلى فى خطف اللاعب فى ظل سعى مجلس الأبيض بقيادة مرتضى منصور فى الحفاظ على جميع اللاعبين المميزين فى مختلف الألعاب.
وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي فى مفاوضات قوية مع يحيى الدرع للحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.
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التعليقات على درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه
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