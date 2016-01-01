حسم الإعلامى سيف زاهر الجدل المثار حول إمكانية انتقال نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي : " نبيل دونجا لن ينضم إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى صفقات تبادلية " .
وأضاف : " بيراميدز رفض بشكل تام فكرة دخول نبيل دونجا فى صفقة تبادلية مع الزمالك " .
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التعليقات على بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض رحيل نبيل دونجا
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