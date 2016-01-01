صدى البلد يكشف تفاصيل سيناريو استئناف بطولة الدورى

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تتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة مسابقة الدوري بعد عيد الفطر المبارك من خلال استئناف التدريبات لكل الأندية لمدة شهر قبل استكمال باقي المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.



ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لـ اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بالإعلان عن ملامح المرحلة القادمة بعدما أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



"صدى البلد" يرصد ملامح استئناف بطولة الدورى الممتاز فى حالة السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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تعهد كتابيطالبت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولى أندية الدورى الممتاز بضرورة تقديم تعهد كتابي من أجل استكمال المسابقة المحلية خلال شهر يونيو المقبل.وجاء تمسك الجبلاية بضرورة وجود التعهد الكتابي كى يشمل تعقيم الملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات الدورى المحلى فى القاهرة والحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.ملاعب الدورىوضع مسئولو الجبلاية سيناريو عودة بطولة الدورى المصرى على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل، خاصة أنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة المباريات المتبقية.ومن المنتظر قيام المسئولين عن الاستادات والملاعب المقرر أن تستضيف مباريات الدوري المحلي باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية من تعقيم وخلافه حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين.كشوف وشنطة طبيةوتتأهب اللجنة الطبية فى الجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان للقيام بالكشوفات الطبية على جميع عناصر المنظومة الرياضية فور الإعلان عن استئناف بطولة الدورى المحلى.ووضعت اللجنة الطبية فى الجبلاية سيناريو إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية على أن يتم توزيع شنطة طبية على كل لاعب وبقية الأجهزة الطبية والإدارية للفرق والأندية.عدد المبارياتتحتاج بطولة الدورى الممتاز إلى 60 يومًا من دون توقف حتى يتمكن اتحاد الكرة من إكمال بطولة الدورى على أن يتم مراعاة مشاركة الفرق المصرية ضمن مباريات دورى الأبطال الأفريقي وكأس الكونفيدرالية، إضافة إلى الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية بمختلف المسميات.ويصل عدد المباريات إلى 149 فى ظل ضيق الوقت ورغبة مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة فى استكمال منافسات بطولة الدوري المحلي على أن تقام المباريات بعد يومين راحة فقط وخوض مباراة في اليوم الثالث.