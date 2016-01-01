واصل بيراميدز توجيه ضرباته الموجعة للنادي الأهلى بعدما خطف عبدالله السعيد فى الموسم الماضى ولعب دورا مؤثرا معه فى الفوز على الفريق الأحمر بمباراتى الدوري واقصائه من دور الثمانية بكأس مصر.
كما تعاقد بيراميدز هذا الموسم مع ثنائى الأهلى أحمد فتحى وشريف اكرامى بعد رفضهما التجديد للنادي الأحمر ليوجه ضربة موجعة لبطل الدوري المصري.
وعلم صدى البلد ان بيراميدز وتحديدا ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي فتح قنوات اتصال قوية مع الرباعى الأهلاوي أحمد حجازي المحترف فى ويست بروميتش البيون الإنجليزي وعمرو وردة مهاجم لاريسا اليوناني وأحمد حسن كوكا مهاجم مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني وكريم حافظ المحترف فى قاسم باشا التركي .
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التعليقات على يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر
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