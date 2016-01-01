يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر



بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر



واصل بيراميدز توجيه ضرباته الموجعة للنادي الأهلى بعدما خطف عبدالله السعيد فى الموسم الماضى ولعب دورا مؤثرا معه فى الفوز على الفريق الأحمر بمباراتى الدوري واقصائه من دور الثمانية بكأس مصر.



كما تعاقد بيراميدز هذا الموسم مع ثنائى الأهلى أحمد فتحى وشريف اكرامى بعد رفضهما التجديد للنادي الأحمر ليوجه ضربة موجعة لبطل الدوري المصري.



وعلم صدى البلد ان بيراميدز وتحديدا ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي فتح قنوات اتصال قوية مع الرباعى الأهلاوي أحمد حجازي المحترف فى ويست بروميتش البيون الإنجليزي وعمرو وردة مهاجم لاريسا اليوناني وأحمد حسن كوكا مهاجم مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني وكريم حافظ المحترف فى قاسم باشا التركي .

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ويميل حجازى للتعاقد مع بيراميدز حال عودته لمصر بسبب ضعف المقابل المادي المعروض عليه من النادي الأهلى ونفس الحال لأحمد حسن كوكا الذى يواجه ناديه أولمبياكوس اليونانى شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية بدعوى تلاعبه فى نتائج المباريات .فيما يتجاهل النادي الأهلي عمرو وردة الذى يرغب فى العودة لمصر عبر بوابة بيراميدز للهروب من الضغط الجماهيري بعد أزمة محادثاته الجنسية عبر وسائل التواصل الإجتماعى إبان تواجده مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2019 ونفس الحال لكريم حافظ المعروف بانتمائه للأهلى.