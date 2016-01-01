الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على سيدة فى الشرقية

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نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.



وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى ).. وحال إصطحاب المذكور لديوان المركز لإستكمال الإجراءات القانونية قامت (شقيقته) بالصياح فى محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.



وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن ما تم بثه يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها فى ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأى العام.

