6 فوائد لم تعرفها من قبل عن الكركديه

آخر الأخبارالصحة والجمال › 6 فوائد لم تعرفها من قبل عن الكركديه

صورة الخبر: الكركديه
الكركديه

يحتوى مشروب الكركديه على تشكيلة فريدة من العناصر الغذائية تجعله من أكثر المشروبات التى تحتوى على فوائد متعددة للصحة في رمضان، وجميعنا يعرف علاقة مشروب الكركديه بالضغط وصحة القلب لكن هناك فوائد اخرى لايتوقعها الكثير منا.

وعرض موقع " healthline" اهم 6 فوائد صحية غير معروفة لمشروب الكركديه .
- غنى بمضادات الأكسدة
- يساعد على خفض مستويات الدهون في الدم
- يعزز صحة الكبد
- يعزز فقدان الوزن
- يحتوي على مركبات قد تساعد في منع السرطان
- يساعد في مكافحة البكتيريا

المصدر: موقع " healthline"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 6 فوائد لم تعرفها من قبل عن الكركديه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14743

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager