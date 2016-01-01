6 فوائد لم تعرفها من قبل عن الكركديه



الكركديه الكركديه

يحتوى مشروب الكركديه على تشكيلة فريدة من العناصر الغذائية تجعله من أكثر المشروبات التى تحتوى على فوائد متعددة للصحة في رمضان، وجميعنا يعرف علاقة مشروب الكركديه بالضغط وصحة القلب لكن هناك فوائد اخرى لايتوقعها الكثير منا.



وعرض موقع " healthline" اهم 6 فوائد صحية غير معروفة لمشروب الكركديه .

- غنى بمضادات الأكسدة

- يساعد على خفض مستويات الدهون في الدم

- يعزز صحة الكبد

- يعزز فقدان الوزن

- يحتوي على مركبات قد تساعد في منع السرطان

- يساعد في مكافحة البكتيريا

