مايو كلمة السر.. هاني الناظر: فيروس كورونا يقترب من مغادرة مصر.. فيديو

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فيروس كورونا

وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، قائلًا إن فيروس كورونا من عائلة الفيروسات الموسمية التى تنشط فى الشتاء وتقل فى الصيف نظرًا لتأثير درجة الحرارة على الفيروس، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على التهوية الجيدة وعدم تشغيل التكييف خلال فترة الصيف لمنع انتقال الفيروس بين الأشخاص.

وقال هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب التخلص من الكمامة بطريقة سليمة بعد استخدامها من خلال قصها وتطهيرها بالكلور.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن العادات الخاطئة مثل الأحضان والقبلات، وتجنب تناول الطعام فى طبق واحد بين المواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن هناك دراسة علمية فى سنغافورة أكدت انتهاء فيروس كورونا فى شهر مايو القادم، نظرًا لتأثير الحرارة على فيروس كورونا.

ونصح هاني الناظر ركاب وسائل النقل، خاصة الأتوبيسات والمترو والميكروباص، بفتح النوافذ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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