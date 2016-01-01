أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص عودة المصريين العالقين في دول الخليج العربي وخصوصًا في الكويت والإمارات.
وأوضح شرشر، في تصريحات له، أنه على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في إعادة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين ما زالوا عالقين في دول الخليج العربي ويرغبون في العودة لمصر.
واقترح أن يتم تخصيص سفن على متنها أطقم طبية لنقل المصريين العالقين في دول الخليج العربي إلى ميناء سفاجا ومنه يتم توزيعهم على محافظاتهم، على أن يكون ركوب الصعود للسفينة مشروطا بعمل تحليل PCR للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على سفينة فى البحر.. مفاجأة برلمانية بشأن عودة العالقين من الخارج
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