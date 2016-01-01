سفينة فى البحر.. مفاجأة برلمانية بشأن عودة العالقين من الخارج



مفاجأة برلمانية بشأن عودة العالقين من الخارج مفاجأة برلمانية بشأن عودة العالقين من الخارج

أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص عودة المصريين العالقين في دول الخليج العربي وخصوصًا في الكويت والإمارات.



وأوضح شرشر، في تصريحات له، أنه على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في إعادة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين ما زالوا عالقين في دول الخليج العربي ويرغبون في العودة لمصر.



واقترح أن يتم تخصيص سفن على متنها أطقم طبية لنقل المصريين العالقين في دول الخليج العربي إلى ميناء سفاجا ومنه يتم توزيعهم على محافظاتهم، على أن يكون ركوب الصعود للسفينة مشروطا بعمل تحليل PCR للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد.

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وقال شرشر، إن هذا المقترح هو الأنسب لحل أزمتهم وذلك لأنه يمكن مد فترة رحلة السفينة إلى 14 يومًا أو أكثر لتكون السفينة بمثابة عزل طبيعي للركاب بدلًا من قضاء فترة عزل أخرى عند الوصول، فضلًا عن قدرة بعض السفن على نقل على عدد كبير من الركاب عددهم 3500 راكب.وأشار إلى أن الطاقم الطبي المرافق للسفينة سيتابع حالة الركاب ويقوم بعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لحين الوصول وتحويلهم إلى أماكن العزل بمحافظتهم.