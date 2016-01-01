

الجزائر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 3382 والوفيات تصل 425 الجزائر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 3382 والوفيات تصل 425

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لديها إلى 3382 والوفيات إلى 425 حالة.



وكانت الوزارة أعلنت أمس،، أنّ الحالات التي خضعت إلى البروتوكول العلاجي الجديد، المضاد لفيروس كورونا والذي يعتمد أساسًا على دواء "الكلوروكين"، أثبت استجابة "تامّة"، حسب ما أكده مختصون.



وأكد محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية ببوفاريك، البليدة، أنه تم منذ 23 مارس 2020، شفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة، عقب خضوعها للعلاج سواء بـ"الكلوروكين"، أو في حالات أخرى بـ"المضادات الفيروسية".

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وأوضح يوسفي أن نسبة 90 بالمئة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج ثبت "استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفق ما دلت التحاليل المخبرية على تعافيها تماما من الفيروس".