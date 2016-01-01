مظاهرات حاشدة في ميدان رابين تندلع ضد نتنياهو .. فيديو

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نتنياهو

تجمع الآلاف من المتظاهرين الاسرائيليون في ميدان رابين رافعين "العلم الأسود" احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط تفشي فيروس كورونا، التي يعتبرونها توطيدًا لسلطته لتجنب محاكمته على جرائم الفساد.

ويأتي الاحتجاج العام ضد نتنياهو في إسرائيل في الوقت الذي اتفق فيه رئيس الوزراء وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني جانتس على تشكيل حكومة ائتلاف طارئة بعد ثلاثة انتخابات فاشلة في إسرائيل خلال العام الماضي.

كما انتقدوا تعامل نتنياهو مع أزمة كورونا في البلاد ، والتي خلفت 14803 شخصًا مصابًا وقتلت 192 تقريبًا ، وفقًا لتحديث منظمة الصحة العالمية ومن المتوقع أن يلتزم المتظاهرون بقاعدة التباعد الاجتماعي والوقوف على بُعد متر واحد عن بعضهم البعض.

كان نتنياهو منذ فترة طويلة موضوع تحقيقات متعددة تتعلق بالفساد بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ولكن تم تأجيل محاكمته بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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