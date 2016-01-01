أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برفع حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، باستثناء مدينة مكة وعدد من المناطق المحددة الأخرى، ابتداء من الأحد حتى 13 مايو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، نقلا عن مرسوم ملكي.
كما نص المرسوم على إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسوق واستئناف أعمال البناء.
وأعادت الوثيقة تأكيد أهمية الابتعاد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الاحترازية، لكنها تركت "السلطات المختصة" لتقرر ما إذا كانت ستغلق المطاعم ودور السينما وصالونات التجميل وغيرها من المرافق إذا لم يتم الالتزام بهذه التدابير.
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التعليقات على بمرسوم ملكي.. رفع حظر التجول في السعودية باستثناء مكة ومناطق محدودة
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