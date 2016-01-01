بمرسوم ملكي.. رفع حظر التجول في السعودية باستثناء مكة ومناطق محدودة



العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برفع حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، باستثناء مدينة مكة وعدد من المناطق المحددة الأخرى، ابتداء من الأحد حتى 13 مايو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، نقلا عن مرسوم ملكي.



كما نص المرسوم على إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسوق واستئناف أعمال البناء.



وأعادت الوثيقة تأكيد أهمية الابتعاد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الاحترازية، لكنها تركت "السلطات المختصة" لتقرر ما إذا كانت ستغلق المطاعم ودور السينما وصالونات التجميل وغيرها من المرافق إذا لم يتم الالتزام بهذه التدابير.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت السلطات السعودية إغلاق المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك، والذي بدأ يوم الخميس وسيستمر حتى 23 مايو من هذا العام.وحتى يوم أمس، السبت، سجلت المملكة العربية السعودية حوالي 16300 حالة إصابة بالفيروس المستجد و136 حالة وفاة بسبب كورونا مع زيادة مستقرة بنحو 1000 حالة يوميًا على مدار الأسبوع.