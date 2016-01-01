الصين.. مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا


أكد مسئول صيني أن مستشفيات مدينة ووهان مصدر تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالعدوى.

ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مسئول في مجال الصحة قوله إن مستشفيات ووهان أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

وأعلنت المدينة الصينية تسجيل 46452 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 56 % من إجمالي الإصابات على مستوى الصين.

بينما توفي 3869 جراء فيروس كورونا في مدينة ووهان، وهو يمثل 84% على مستوى البلاد.

المصدر: رويترز

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