رب ضارة نافعة.. أحرقت عائلة امرأة عجوز في الإكوادور جثتها بعدما ماتت متأثرة بفيروس كورونا المستجد وعاشوا مع ذكراها، وبعد مرور شهر جاءهم اتصال منها لتخبرهم أنها على قيد الحياة.
بداية القصة
في الشهر الماضي.. شعرت العجوز «ألبا مروري جراندا» البالغة من العمر 74 عامًا بضيق في التنفس وحمى مع وصول درجة حرارتها إلى 42 درجة مئوية، فأسرعت عائلتها بنقلها إلى المستشفى.
أكد الأطباء إصابة العجوز بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، ودخلت المريضة في غيبوبة ثم أعلن وفاتها، ونظرًا لأن مازال في العمر بقية خلط الأطباء بين جثتها وجثة مصابة أخرى.
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التعليقات على قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة
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