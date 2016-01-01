عزومتك عندنا.. كبسة مع سلطة طماطم بالثوم.. والحلو كنافة بالمانجو

كبسة الدجاج
مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الولائم على مدار شهر رمضان، وتقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.
ونقدم لك قائمة عزومة رمضان لليوم الثالث من شهر رمضان بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل " كبسة الدجاج مع سلاطة الطماطم بالثوم والحلو
كبسة الدجاج للشيف الشربينى
* مقادير كبسة الدجاج :
كوب معجون طماطم
3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة
8 قطع/كيلو دجاج مقطع
3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة
6 ملعقة كبيرة سمن
3 كوب أرز بسمتي
2 حبة ليمون مجفف
8 حبات من الحبهان
2 عود قرفة
6 حبات فلفل أسود
4 حبات قرنفل
4 ملاعق صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بهار كبسة
* طريقة التحضير :-
- يغسل الأرز وتسخن السمن ثم وضع البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون و اضافة قطع الدجاج وتقليبه على نار قوية.
- ثم اضافة البصل المحمرو الطماطم المفروم و ماء، الحبهان ولليمون المجفف و القرفة وتركه على نار هادئة حوالي 40 دقيقة الى ان ينضج الدجاج واضافة بهارات الكبسة، ثم تقليبها الى ان تختلط مع الدجاج.
- وضع الأرز على سطح الدجاج، ثم خلطه بهدوء، كما يجب أن يكون المرق ثم يترك على نار هادئة جدًا; لحوالي 40 دقيقة
سلاطة الطماطم بالثوم للشيف نجلاء الشرشابى
مكونات سلطة الطماطم بالثوم :
3 ثمرات طماطم
3 فصوص ثوم
ملح وفلفل اسود
كمون
خل
ليمون
طريقة عمل سلطة الطماطم بالثوم :
قطعي الطماطم مكعبات صغيرة، واهرسي الثوم واخلطيهم معًا وضيفي نصف كوب ماء، ثم ضيفي الملح والفلفل والكمون، ونصف ملعقة خل وعصير ليمونة، وقلبي الخليط، واتركيها في الثلاجة لحين تقديم الطعام.
احلو .. كنافة بالمانحو للشيف غادة التالى
المقادير لتحضير الكنافة
نصف كيلو كنافة
كوب زبدة
2 حبة مانجو كبيرة
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