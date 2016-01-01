عزومتك عندنا.. كبسة مع سلطة طماطم بالثوم.. والحلو كنافة بالمانجو



كبسة الدجاج كبسة الدجاج

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الولائم على مدار شهر رمضان، وتقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.



ونقدم لك قائمة عزومة رمضان لليوم الثالث من شهر رمضان بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل " كبسة الدجاج مع سلاطة الطماطم بالثوم والحلو



كبسة الدجاج للشيف الشربينى

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* مقادير كبسة الدجاج :كوب معجون طماطم3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة8 قطع/كيلو دجاج مقطع3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة6 ملعقة كبيرة سمن3 كوب أرز بسمتي2 حبة ليمون مجفف8 حبات من الحبهان2 عود قرفة6 حبات فلفل أسود4 حبات قرنفل4 ملاعق صغيرة ملح2 ملعقة صغيرة بهار كبسة* طريقة التحضير :-- يغسل الأرز وتسخن السمن ثم وضع البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون و اضافة قطع الدجاج وتقليبه على نار قوية.- ثم اضافة البصل المحمرو الطماطم المفروم و ماء، الحبهان ولليمون المجفف و القرفة وتركه على نار هادئة حوالي 40 دقيقة الى ان ينضج الدجاج واضافة بهارات الكبسة، ثم تقليبها الى ان تختلط مع الدجاج.- وضع الأرز على سطح الدجاج، ثم خلطه بهدوء، كما يجب أن يكون المرق ثم يترك على نار هادئة جدًا; لحوالي 40 دقيقةسلاطة الطماطم بالثوم للشيف نجلاء الشرشابىمكونات سلطة الطماطم بالثوم :3 ثمرات طماطم3 فصوص ثومملح وفلفل اسودكمونخلليمونطريقة عمل سلطة الطماطم بالثوم :قطعي الطماطم مكعبات صغيرة، واهرسي الثوم واخلطيهم معًا وضيفي نصف كوب ماء، ثم ضيفي الملح والفلفل والكمون، ونصف ملعقة خل وعصير ليمونة، وقلبي الخليط، واتركيها في الثلاجة لحين تقديم الطعام.احلو .. كنافة بالمانحو للشيف غادة التالىالمقادير لتحضير الكنافةنصف كيلو كنافةكوب زبدة2 حبة مانجو كبيرة