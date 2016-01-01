يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور



فوائد تناول البطيخ فوائد تناول البطيخ



بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرفي على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .



كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، وقال أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .



وأوضح " صبرى " أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.



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وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط2-ترطيب البشرة3- مدر للبول4- يعتبر منشطا للجسم5- مطهر للمعدة6-يقلل من العطش الشديد7-يقلل الإمساك8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط11-زيادة العملية الجنسية