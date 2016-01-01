يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور

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فوائد تناول البطيخ


بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرفي على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .

كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، وقال أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .

وأوضح " صبرى " أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.

وقال إن فوائد تناول البطيخ في وجبة السحور تتضمن:

1-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط
2-ترطيب البشرة
3- مدر للبول
4- يعتبر منشطا للجسم
5- مطهر للمعدة
6-يقلل من العطش الشديد
7-يقلل الإمساك
8- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، والبيتا كاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.
9-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان
10-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط
11-زيادة العملية الجنسية

المصدر: elbalad

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