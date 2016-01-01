بمناسبة بدء موسم البطيخ ،تعرفي على فوائد البطيخ ،وفوائد تناوله على السحور ،أبرزها تخفيف العطش أثناء نهار رمضان .
كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، أهمية تناول البطيخ في السحور، وقال أن البطيخ يحتوي على الماء بنسبة 92% من مكوناته و7% كربوهيدرات .
وأوضح " صبرى " أن البطيخ ولا يعد مصدرًا غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك.
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التعليقات على يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور
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