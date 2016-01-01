لمرضى القلب.. 5 أطعمة تقلل نسبة الكوليسترول خلال رمضان

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مرضى القلب


يرتبط مرض القلب ارتباطا شديدا بالكوليسترول فكلما انخفض الكوليسترول كلما تحسنت صحة القلب لدى الاصحاء والمرضى.

وفي شهر رمضان يحتاج مرضى القلب لزيادة الاهتمام بصحتهم وضبط نسبة الكوليسترول للتمكن من عبور شهر رمضان بسلام.
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ذكر موقع " Onhealth " أن من اهم الاشياء التى تساعد فى ضبط نسبة الكوليسترول لدى مرضى القلب هى الأطعمة الصحية الخالية من الدهون المشبعة كالزبدة والسمنة والحرص على تناول الحبوب الكاملة في الوجبات الرئيسية.

ويقصد بـ الحبوب الكاملة كل الحبوب التى يتم تناولها بالطبقة الخارجية لها "قشرتها" متمثلة في العدس بجبة والفاصوليا والفول والكينوا والارز البني والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

تحتوى الاطعمة السابقة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وفي نفس الوقت تمنح مريض القلب الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يمكنه من صيام رمضان بشكل جيد.

المصدر: موقع " Onhealth "

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