الكرنب يحمى من أنواع السرطان.. تفاصيل



الكرنب يحمى من السرطان الكرنب يحمى من السرطان



يعشق عدد كبير من المصريين تناول الكرنب المحشى والبعض الاخر يحب تناوله فى سلطة الكول سلو والبعض الاخر يحبه في شوربة الخضار حيث توجد أصناف كثيرة وعديدة يمكن اعدادها من الكرنب .. لكن هل تعلم انه يحمي من السرطان؟!



نعرض فيما يلى اهم فوائد الكرنب بجميع أنواعه في الوقاية من السرطان بل والمساعدة فى علاجه.



ذكر موقع " Organicfacts" أن الكرنب يساعد في الوقاية من أمراض السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان الثدي ، سرطان البروستاتا ، سرطان المثانة ، و سرطان القولون .

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ويخلص الكرنب والخضروات الصليبية الجسم من الجذور الحرة والتي يمكن أن تضر بالصحة العامة وهي عامل رئيسي في السرطان وأمراض القلب.ويحتوي الكرنب الأحمر بشكل خاص على عدد من المركبات المضادة للسرطان مثل لوبيول ، سينجيرين ، وسلفورافان (مشتق من الجلوكوزينولات المشتقة من الإيزوثيوسيانات) ، والمعروف عنها تحفيز نشاط الإنزيم وتثبيط نمو الأورام التي تؤدى إلى السرطان.أظهرت دراسة في مجلة البحوث الصيدلانية قامت بفحص عددًا كبيرًا من النساء الصينيات ، انخفاضًا كبيرًا في سرطان الثدي عند إضافة الخضروات الصليبية مثل الكرنب والبروكلى بانتظام إلى نظامهم الغذائي.