يعشق عدد كبير من المصريين تناول الكرنب المحشى والبعض الاخر يحب تناوله فى سلطة الكول سلو والبعض الاخر يحبه في شوربة الخضار حيث توجد أصناف كثيرة وعديدة يمكن اعدادها من الكرنب .. لكن هل تعلم انه يحمي من السرطان؟!
نعرض فيما يلى اهم فوائد الكرنب بجميع أنواعه في الوقاية من السرطان بل والمساعدة فى علاجه.
ذكر موقع " Organicfacts" أن الكرنب يساعد في الوقاية من أمراض السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان الثدي ، سرطان البروستاتا ، سرطان المثانة ، و سرطان القولون .
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التعليقات على الكرنب يحمى من أنواع السرطان.. تفاصيل
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