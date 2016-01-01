مشروب سوبيا من المشروبات الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها على مائدة الإفطار فى شهر رمضان كريم، كما يتمتع مشروب السوبيا بمذاقه الشهى إضافة إلى بعض الفوائد الصحية.
ونقدم لك طريقة عمل مشروب سوبيا بالفستق من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .
مقادير مشروب سوبيا بالفستق
بودرة سوبيا
لبن
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