نقدم لكم طريقة عمل كيك بالشربات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيك بالشربات
2 كوب دقيق
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب زيت
كوب شربات مشمش م
لعقة صغيرة فانيليا رشة ملح 2 بيضة
طريقة تحضير كيك بالشربات
* إخلطى السكر والزيت والبيض والفانيليا وشربات المشمش ثم إخلطى الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح
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