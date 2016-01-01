طريقة عمل كيك بالشربات

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طريقة عمل كيك بالشربات

نقدم لكم طريقة عمل كيك بالشربات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيك بالشربات
2 كوب دقيق
نصف كوب سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب زيت

كوب شربات مشمش م
لعقة صغيرة فانيليا رشة ملح 2 بيضة
طريقة تحضير كيك بالشربات
* إخلطى السكر والزيت والبيض والفانيليا وشربات المشمش ثم إخلطى الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح

* أضيفى خليط الزيت و البيض لخليط الدقيق وقلبى ثم ضعى الخليط فى صينية مدهونة

* أدخلى الكيك الفرن حتى النضج فى درجة حرارة 180 ثم قطعى الكيكة وإسقيها بالشربات وقدميها

المصدر: elbalad

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