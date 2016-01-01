

شركة مصرية تصنع بدلة وقاية من كورونا للأطقم الطبية يمكن غسلها 30 مرة شركة مصرية تصنع بدلة وقاية من كورونا للأطقم الطبية يمكن غسلها 30 مرة

تمكنت شركة سيجما فيت المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الملابس من صناعة بدلة وقاية للأطقم الطبية والتمريض يمكن أن يتم غسلها وتعقيمها أكثر من 30 مرة.



وقال عمر المنير، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما فيت، إنه فور بداية أزمة كورونا بدأ فريق العمل في البحث عن حلول لحماية الفرق الطبية في مستشفيات العزل، وتلقت الشركة اقتراحا من شركة شريكة لها وهي Innlife المتخصصة في الاستثمار التكنولوجي بالمجال الطبي لابتكار Overall يكون معالج بطريقة تكنولوجيه تتلافى كل عيوب المنتجات الموجوده في السوق وتقدم الحماية اللازمة لمرتديه.



وأضاف المنير لمصراوي، بدأنا العمل فوراً وأول خطوة كانت التعرف على المنتجات المماثلة في السوق للاستقرار على المواصفات الاساسية، والتي شملت خفة في الوزن حتى لا تمثل حمل على الطبيب.

وبحسب المنير: "يمكن تعقيم البدلة أكثر من مرة وتستطيع الحفاظ على التعقيم لفترة أطولن كما أن الخامات المصنوعة منها غير مسببة للتعرق لمرتديها".وأضاف المنير: "التحدي كان صعبًا لأن كان يجب أن نطور بدل وقاية أكثر استدامة وقابلة للغسل وخفيفة في الوزن، فكان من المطلوب تصميم البدلة بقدرة تحمل نحو 30 غسلة لتقليل عمليات التدوير ويمكن تعقيمها بسرعة ومضادة لرائحة العرق ووزنها خفيف وسعرها منخفض".وأوضح أن شركة Innlife قررت التكفل بميزانية تطوير هذا النموذج بالإضافة إلى شراء أول إنتاج والتبرع به لمستشفيات العزل.وكشف المنير عن العمل بالتعاون مع شركة Innlife على تطوير خطوط إنتاج تكفي استهلاك مستشفيات العزل في مصر لمدة شهر على الأقل من هذه الملابس الواقية على أن يتم تصدير الفائض لمختلف دول العالم لمساعدتهم في تجاوز جائحة فيروس كورونا.وبحسب المنير لا يتجاوز سعر بدلة الوقاية التي تم ابتكارها 250 جنيهًا بينما يصل سعر الغطاء الطبي الذي يستخدمه الأطباء 50 جنيهًا ولا يمكن غسله، ويمكن استخدام البدل المبتكرة لنحو 30 مرة بسبب تحملها الغسل والتعقيم.وأضاف أن الشركة تبيع بدلة الوقاية عبر موقع إلكتروني، من خلاله يسمح للعميل شراء البدلة والتبرع بها لأي مستشفى يريدها، على أن توصل الشركة هذه المنتجات للمستشفى.



