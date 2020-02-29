قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة، إن أزمة فيروس كورونا كوفيد١٩ أثرت بشكل سلبي على كافة دول العالم، مشيراً إلى أن العالم شهد انخفاض في معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، حيث وصل عدد المتعطلين عن العمل إلى ١٩٥ مليون شخص في العالم، وذلك بناء على تقرير منظمة العمل الدولية.
وأضاف «محي الدين»، خلال ندوة أون لاين بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة الدكتورة أميمة حاتم الرئيس الشرفي للجامعة، والدكتور خالد عبدالباري نائب رئيس الجامعة الأكاديمي، أنه لا يوجد دولة في العالم لم تتأثر بانخفاض متوسطات الدخل، مشيراً إلى أن مساندة الأزمة عالميا تتوقف على مدى مساهمة الاقتصاد، مع ضرورة سرعة انتشار التأمين الصحي على مستوى الأحياء ومراكز الجمهورية.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن المسار الطبيعي لانتهاء أزمه كورونا سيكون في غضون ١٨٠ شهرا على أقل تقدير، وأن هذه الأزمة ستسبب عبء على الدول وتراكم الديون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محمود محي الدين: 195 مليون متعطل عن العمل في العالم بسبب أزمة كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق