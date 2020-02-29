ارتفاع جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

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ارتفاع جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2020 بقيمة جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 752 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 644.5 جنيه، وعيار 24 إلى 859.4 جنيه، والجنيه الذهب إلى 6016 جنيها.

وعالميًا أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة طفيفة بلغ 0.05% في نهاية تعاملات مساء أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1729.6 دولار بانخفاض قدره 0.91 سنتًا عن الجلسة السابقة.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

المصدر: مصراوى

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