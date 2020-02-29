ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2020 بقيمة جنيهين مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 752 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 644.5 جنيه، وعيار 24 إلى 859.4 جنيه، والجنيه الذهب إلى 6016 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع جديد لأسعار الذهب في السوق المحلي اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق